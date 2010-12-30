Тимошенко звинувачує Азарова і Клюєва у привласненні бюджетних коштів

Лідер партії “Батьківщина”, колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує главу нинішнього уряду Миколу АЗАРОВА і першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА у привласненні бюджетних коштів, виділених на реконструкцію національного спортивного комплексу “Олімпійський” у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила після допиту в Генеральній прокуратурі України.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що передала ГПУ заяву про завищення удвічі кошторисної вартості робіт з реконструкції НСК “Олімпійський”.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що їй “не дали жодної відповіді по всіх попередніх заявах, коли АЗАРОВ перерахував 150 млн. грн. на приватні рахунки свого сина, і де АЗАРОВ перерахував гроші на рахунки приватних компаній КЛЮЄВА і керівника Донецької облдержадміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА - 320 млн. грн.”.

“Я просто не можу уявити, як можна у такій складний для держави період перераховувати мільйонні суми на свої приватні рахунки”, - додала вона.

“Це те, за що рано чи пізно кожен з них буде відповідати”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що вартість будівництва київського стадіону в обсязі 4,5 млрд. грн. обгрунтована.

Сьогодні перед допитом у Генпрокуратурі Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що має намір передати відомству заяву щодо завищення вартості реконструкції НСК “Олімпійський”.

«Як, екс-прем’єр-міністр, стверджую, знаючи дуже добре об’єкт НСК «Олімпійський», що для того, щоб його побудувати, достатньо 2 млрд. грн., 4,5 млрд. грн. не потрібно. Я доводжу до відома Генеральної прокуратури, що якраз половина грошей, які сьогодні виділяються на Євро-2012, іде на приватні офшорні рахунки, які виводяться на Кіпр і інші офшорні зони і, як наслідок, бюджет позбавляється таких грошей», - наголосила вона.