У рейтингу демократії країн світу Україна спустилась на 14 рядків

У рейтингу демократії країн світу за 2010 рік Democracy Index 2010 Україна зайняла 67 місце, тобто опустилась на 14 пунктів униз, порівняно з 2008 роком (53 місце).

Автори дослідження вважають, що «демократичні досягнення, що відбулись в результаті Помаранчевої революції, зараз знаходяться під загрозою».

В Україні зафіксовано найбільший регрес в демократії серед всіх країн Європи, вона посідає «почесне» сьоме місце серед країн світу, в яких спостерігається найбільший занепад демократії, – після Мадагаскару, Фіджі, Ірану, Ефіопії, Єгипту та Гамбії.

Також за підсумками 2010 року Україна втратила неформальний статус «кращого серед гірших» на пострадянському просторі, пропустивши вперед Молдову.

Найбільше погіршились показники України у категоріях «функціонування уряду», «виборчий процес і плюралізм», «політична культура» та «участь у політичному процесі».

Зокрема, за показником «ефективність функціонування уряду» Україна у своїй групі країн знаходиться на рівні Гани, Домініканської Республіки, Філіппін та Перу і поступається таким країнам, як Лесото, Малі, Намібія, Папуа-Нова Гвінея, Монголія, Сурінам, Ямайка та іншим.

На думку дослідників, ефективніше, ніж український уряд, діяли навіть уряди країн, що входять до «нижчої» категорії «гібридних режимів», зокрема, Гондурас, Бангладеш, Камбоджа, Замбія і Малаві.

Democracy Index 2010 підготовлений фахівцями Economist Intelligence Unit – аналітичного підрозділу, що входить до групи відомого журналу «Економіст». Ситуація в країнах оцінювалась станом на листопад 2010 року.