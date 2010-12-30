Літак Бангкок-Відень здійснив вимушену посадку у Сімферополі

29 грудня літак "Аеробус" А330-200, який виконував рейс за маршрутом "Бангкок-Відень", здійснив вимушену посадку на запасній смузі в міжнародному аеропорту "Сімферополь".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, до вимушеної посадки призвела розгерметизація кабіни пілота. На борту перебувало 67 пасажирів і 12 членів екіпажа.

Пасажири і члени екіпажа розміщені в готелі "Москва" у кримській столиці і чекають на представників Тайваню, які вирішать питання щодо ремонту літака і відправлення пасажирів.