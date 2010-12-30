Помер екс-губернатор Полтавської області

У ніч на 30 грудня на 69-му році життя помер колишній голова Полтавської облдержадміністрації Микола Залудяк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської ОДА, Микола Залудяк народився у 1941 році в с. Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області.

З 1963 по 1968 рік навчався у Харківському автомобільно-дорожньому інституті, після закінчення працював спочатку старшим інженером, а потім начальником автоколони Кременчуцького автотранспортного підприємства.

З 1970 по 1990 рік - на партійній і радянській роботі в місті Кременчук - інструктор міськкому КПУ, голова райвиконкому, перший заступник голови, а потім голова виконкому Кременчуцької міської Ради народних депутатів.

З серпня 1990 року голова Комісії Верховної Ради України з питань екології і раціонального природокористування. У березні 1992 року призначений представником Президента України в Полтавській області. Обраний головою обласної Ради народних депутатів (а також його виконкому) у червні 1994 року.

З вересня 1995 року до травня 1998 року - голова облдержадміністрації. Указом від 29 грудня 1998 р. призначений радником Президента України. З 2000 року - заступник керівника Кременчуцьким відділенням Промінвестбанку, а з 2002 року - заступник керівника Полтавським обласним відділенням Промінвестбанку.

У 1996 році за значний особистий внесок у розвиток міста, становлення державності в Україні йому присвоєно звання Почесний громадянин Кременчука.

Його похорони відбудуться завтра в Полтаві.