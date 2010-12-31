Родина Луценка і депутати зустрінуть Новий рік біля Лук’янівського СІЗО

Сьогодні родина Юрія ЛУЦЕНКА та народні депутати зустрінуть Новий рік біля стін Лук’янівського СІЗО на знак підтримки екс-міністра внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Народна самооборона".

Як зазначили у прес-службі, о 23.40 родина Ю.ЛУЦЕНКА – дружина Ірина, старший син Олександр, а також родинний пес Босс, під час прогулянки з яким бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" затримали Ю.ЛУЦЕНКА, - народні депутати, друзі зустрічатимуть Новий 2011 рік під стінами Лук’янівського СІЗО, де перебуває заарештований лідер «Народної самооборони».

"Народна самооборона" запрошує усіх небайдужих приєднатися до них, аби привітати Ю.ЛУЦЕНКА з Новим роком і підтримати його у важкий час.

"Зустрічаємось сьогодні увечері о 23.40 за адресою: вул. Дегтярівська, 13, СІЗО № 13", - зазначили у "НС".