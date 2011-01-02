Адвокат Данилишина запевняє, що він не свідчив проти доньки Тимошенко

Колишній міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН не свідчив проти доньки екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомила чеський адвокат екс-міністра Марина МАХІТКОВА в інтерв’ю Радіо "Свобода".

Як відомо, журналіст В’ячеслав ПІХОВШЕК заявив 31 грудня ефірі "5 каналу", посилаючись на свідчення Б.ДАНИЛИШИНА, що будівництво терміналу "D" у Борисполі пов’язане з Євгенією ТИМОШЕНКО-КАРР.

"Якщо українська преса оприлюднює такі дані, то нехай наведе джерела, звідки отримує таку інформацію, бо вона неправдива. Пан ДАНИЛИШИН з цього приводу жодним чином публічно не висловлювався і немає такої можливості, бо він і надалі перебуває у в’язниці в Чеській Республіці", - наголосила адвокат екс-міністра.

М.МАХІТКОВА уточнила, що ніхто з українських офіційних осіб з Б.ДАНИЛИШИНИМ не спілкується.

"Відтоді як він попросив у Чехії про політичний притулок до нього не мають доступу і працівники посольства. Він спілкується лише зі мною, або по телефону зі своїми рідними", - додала адвокат.