Янукович святкуватиме Різдво у Почаївській Лаврі

7 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає Тернопільську область.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії обласної ради повідомив голова облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН.

«...прошу відпустити мене з пленарного засідання, оскільки 7 січня до нас приїздить Президент. Разом з головою облради ми будемо його зустрічати. І зараз я мушу виїхати у Кременецький район, щоб відпрацювати програму візиту», - сказав В.ХОПТЯН.

За попередніми даними, В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати 7 січня Почаївську Лавру та взяти участь у Різдвяному богослужінні.