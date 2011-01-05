Екс-чиновника Тимошенко не довезли з СІЗО до суду?

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про продовження ще на два місяці терміну тримання під вартою колишнього голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка перебуває в Апеляційному суді столиці під час розгляду скарги екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА на зміну йому запобіжного заходу.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, таке рішення сьогодні ж прийняв Апеляційний суд Києва.

Вона також заявила, що нібито А.МАКАРЕНКА вивезли зі слідчого ізолятора, але до суду не довезли – рішення приймалося за його відсутності.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА було затримано 23 червня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про нанесення шкоди Україні за результатами розгляду позову компанії “РосУкрЕнерго” до НАК "Нафтогаз України" у Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО у 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

А.МАКАРЕНКО з 18 жовтня почав ознайомлюватися з матеріалами справи, які складають 45 томів.

На думку слідства, звинувачений та його захист навмисно затягують процес ознайомлення з матеріалами справи.

9 грудня Апеляційний суд Києва подовжив А.МАКАРЕНКУ термін перебування під вартою до 10 січня 2011 року.