Екс-чиновника Тимошенко не довезли з СІЗО до суду?
Лідер БЮТ вже знає про вердикт
|Екс-голова Держмитслужби Анатолій Макаренко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка перебуває в Апеляційному суді столиці під час розгляду скарги екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА на зміну йому запобіжного заходу.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, таке рішення сьогодні ж прийняв Апеляційний суд Києва.
Вона також заявила, що нібито А.МАКАРЕНКА вивезли зі слідчого ізолятора, але до суду не довезли – рішення приймалося за його відсутності.
Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА було затримано 23 червня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про нанесення шкоди Україні за результатами розгляду позову компанії “РосУкрЕнерго” до НАК "Нафтогаз України" у Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО у 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".
А.МАКАРЕНКО з 18 жовтня почав ознайомлюватися з матеріалами справи, які складають 45 томів.
На думку слідства, звинувачений та його захист навмисно затягують процес ознайомлення з матеріалами справи.
9 грудня Апеляційний суд Києва подовжив А.МАКАРЕНКУ термін перебування під вартою до 10 січня 2011 року.