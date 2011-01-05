Тимошенко починає читати 17 томів своєї справи

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Головному управлінні Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ у супроводі свого адвоката Богдана ФЕРЕНЦА розпочинає ознайомлення з матеріалами порушеної проти неї кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед Генеральною прокуратурою.

«З сьогоднішнього дня я починаю ознайомлення зі справою, і мені зараз будуть надаватися 17 томів справи, які пов’язані з тим, що як би то за рахунок екологічних грошей як би то наш уряд платив пенсії у період кризи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» переконана, що кримінальним переслідуванням влада продовжує терор проти опозиційних лідерів. «Тому день ми починали в судах, де на третьому поверсі розглядалося питання про подовження арешту Анатолія МАКАРЕНКА, а потім перейшли на п’ятий поверх – там арештовували Юрія ЛУЦЕНКА. Сьогодні в другій половині дня я прийшла в Генеральну прокуратуру для того, щоб ознайомитися зі справою», - сказала вона. «Все це називається одним словом – страх Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Страх настільки панічний, що він дуже сильно перебирає з інструментами, тобто у нього все гіпертрофовано: і страх, і заходи, які він робить для того, щоб свій страх вгамувати», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.