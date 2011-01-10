Топ-100 політиків Росії

Путін, як і раніше, посідає перше місце в списку провідних російських політиків з результатом 9,74 бала, Медведєв відстає на 0,66 бала (9,08). У попередньому рейтингу розрив між ними становив 0,07, пише “Независимая газета” в рейтингу "100 провідних політиків".

Склад і позиції діячів чільної п`ятірки порівнянно з попереднім рейтингом не змінилися. На 3-му місці віце-прем`єр, міністр фінансів Олексій Кудрін, на 4-му і 5-му – перший заступник глави адміністрації президента Владислав Сурков і віце-прем`єр з питань ПЕК Ігор Сєчин.

Шостий рядок в рейтингу впливу, піднявшись на одну сходинку, посів голова адміністрації президента РФ Сергій Наришкін. Позиції мера Москви Сергія Собяніна (7-е місце) стабільні. У десятці найсильніших знову Патріарх Кирил, який, щоправда, спустився з 6-го на 8-е місце. Дев`ятий рядок, як і раніше, за міністром оборони Анатолієм Сердюковим. Перший віце-прем`єр Ігор Шувалов (10-е місце) зміг повернутися до першої десятки, піднявшись в рейтингу на дві позиції.

Вплив політиків в адміністрації президента РФ, уряді, Федеральних зборах за шкалою від 1 до 10 балів оцінювали 23 експерти, серед яких - політологи, політтехнологи, медіаексперти, представники політичних партій (список). Серед основних тенденцій місяця політологи називають посилення позицій представників ЗМІ і діячів, відповідальних за внутрішню і інформаційну політику.