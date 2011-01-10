Карпачова сказала Литвину, що доповідь по арештах підготувати не встигне

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не береться прогнозувати, чи вистачить у парламенті голосів народних депутатів для ухвалення рішення про заслуховування генерального прокурора щодо арештів опозиціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час брифінгу.

«Я не можу зараз із впевненістю сказати, що вистачить голосів», - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас він зауважив, що сьогодні проведе розмову з керівниками кожної фракції, аби з’ясувати всю ситуацію.

При цьому голова ВР нагадав, що депутати мають внести відповідний проект постанови, аби Верховна Рада ухвалювала конкретне рішення.

В.ЛИТВИН також повідомив, що під час Погоджувальної ради вдалося зв’язатися з Уповноваженим ВР з прав людини Ніною КАРПАЧОВОЮ, яка повідомила, що до завтра не зможе підготувати спеціальну доповідь на вимогу опозиції.