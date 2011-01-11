Завтра у Москві оприлюднять рапорт про причини Смоленської авіакатастрофи

Контрольована російськими властями Міждержавна авіаційна комісія планує оприлюднити рапорт про причини Смоленської авіакатастрофи 10 квітня 2010 року у середу, 12 січня, у Москві.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських медіа, після представлення рапорту на прес-конференції його текст буде розміщений на веб-сайті МАК російською та англійською мовами.

Представник Польщі в МАК Едмунт КЛІХ сказав TVN24, що він не знає про заплановане на завтра оприлюднення рапорту та не буде присутній на організованій росіянами конференції.

Він також висловив сумнів, що росіяни візьмуть до уваги передані польською стороною у грудні зауваження до їх рапорту щодо причин катастрофи.

За його словами, аналіз зауважень поляків до рапорту, які були передані росіянам в другій половині грудня, зайняв би, щонайменше, кілька тижнів.

"Сумніваюсь, що усі наші зауваження були враховані", - сказав Е.КЛІХ.

За даними польських медіа, представники польського уряду не полетять у Москву на презентацію рапорту, а на конференції будуть присутні польські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, у грудні глава польського уряду Дональд ТУСК назвав "бездискусійно неприйнятним" підготовлений росіянами рапорт причин Смоленської авіакатастрофи, яка забрала життя 96 польських громадян, в тому числі, Президента Польщі Леха Качинського.

Поляки передали росіянам 150 сторінок зауважень до 210-сторінкового документу МАК.

За неофіційними даними, МАК у своєму рапорті поклав основну вину за катастрофу на пілотів урядового літака та абсолютно не аналізував коректність роботи диспетчерів Смоленського летовища, дії яких, на думку низки оглядачів, також могли стати однією із причин трагедії.