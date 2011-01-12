Янукович ветував розроблений урядом Тимошенко закон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо декларування наявності цукру".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 року Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” щодо декларування залишків цукру", який був розроблений урядом Юлії ТИМОШЕНКО восени 2009 року.

Закон передбачав обов`язковість декларування залишків цукру для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форми власності. Порядок декларування залишків повинен був визначати Кабінет міністрів України. Дані про суб’єктів підприємницької діяльності та обсяг цукру, що перебуває у їх власності, зазначені у відповідній декларації, є конфіденційними. Суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності.

У разі неподання або несвоєчасного подання суб’єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, чи зазначення у декларації неповних або недостовірних даних, з таких суб’єктів мав би стягуватися штраф у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.