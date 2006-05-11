Чиновники вчаться дурити Черновецького
У КМДА продається книга "Як обдурити детектор брехні"
У стінах Київської міської державної адміністрації продається книга "Як обдурити детектор брехні".
Про це повідомив у четвер голова КМДА Леонід Черновецький.
Черновецький заявив, що процес перевірки співробітників на детекторі брехні поки не почався.
"Поки цей процес не пішов, але в стінах КМДА продається книга "Як обдурити детектор брехні", - відзначив Черновецький.
У той же час, заступник Київського міського голови Олесь Довгий повідомляє, що вже проходив тест на детекторі неправди перед тим, як його представили в сесійному залі на посаду.
"Я впевнений, Леонід Михайлович не відступить від свого здорового бажання бути переконаним у тому, що люди, які приходять у команду, мають на меті тільки бажання змінити щось на краще, а не лобіювання власних інтересів
"Українська правда" з посиланням на "Лігу"