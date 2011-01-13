Польські журналісти з'ясували, хто приймав рішення у Смоленську

Рішення про посадку літака Президента Польщі Леха Качинського 10 квітня 2010 року в умовах сильного туману прийняв керівник групи диспетчерів військового аеродрому Смоленська полковник Микола КРАСНОКУТСЬКИЙ, а не його керівники у Москві.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться у книзі польських журналістів "Останній політ".

Журналісти, які посилаються на власні джерела, написали, що М.КРАСНОКУТСЬКИЙ намагався зв’язатися з керівництвом у Москві для прийняття рішення щодо посадки літака. Однак, за їхніми даними, керівники нібито були недоступні, і М.КРАСНОКУТСЬКИЙ був змушений самостійно вирішити це питання. "Говорили йому приймати рішення", - написали автори книги з посиланням на джерела.

Польські журналісти відзначили, що проти спроби посадки літака гостро виступав заступник М.КРАСНОКУТСЬКОГО підполковник Павло ПЛУСНІН, який повідомляв пілотам, що "умов для посадки немає".

За даними авторів книги, М.КРАСНОКУТСЬКИЙ забрав мікрофон, за допомогою якого П.ПЛУСНІН спілкувався з пілотами, і почав розпитувати екіпаж літака, чи вистачить їм палива у випадку невдалої спроби посадки, аби дістатися іншого аеродрому. "Таке питання можна сприйняти як очевидне заохочення до спроби посадити літак", - написали журналісти.

Вони також відзначили, що російський Іл-76, який двічі намагався приземлитися у Смоленську перед польським Ту-154, віз автомобілі для польської делегації. "Навіть якби Ту-154 якимось чудом вдалося приземлитися, VIP-особи все одно не змогли би залишити аеродром. Іл-76 після двох невдалих спроб вилетів до Москви", - йдеться у книзі.

Водночас її автори називають головними причинами катастрофи порушення правил польоту пілотами, тиск високопосадовців, погану підготовку пілотів і погану співпрацю екіпажу.

Довідка УНІАН. Книгу "Останній політ" написали польські журналісти Ян ОСЄЦЬКИЙ і Томаш БЯЛОШЕВСЬКИЙ за участю колишнього керівника 36-го авіаполку Польщі Роберта ЛАТКОВСЬКОГО.