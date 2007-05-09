Яценюк зустрівся з українською діаспорою в Оттаві і Торонто

Перебуваючи з офіційним візитом у Канаді міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК зустрівся з представниками української громади в Оттаві та Торонто.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Вітаючи представників українців Канади, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що діяльність українських громадських організацій Канади розглядається як важливий фактор просування національних інтересів нашої держави та піднесення її міжнародного авторитету. Також він привітав турботу українців Канади щодо збереження національних традицій, намагання прищепити своїм дітям та онукам любов та повагу до української культури, активне примноження культурної скарбниці українського народу. Досягнення українців в Канаді в політичній, економічній та суспільній сферах – це приклад для всього українства, висловив переконання А.ЯЦЕНЮК під час публічних зустрічей з громадою.

Окремо міністр подякував активістам української діаспори за кроки, які вони здійснюють задля визнання світовою спільнотою Голодомору 1933-32 рр. актом геноциду проти українського народу, а також за зусилля завдяки яким у містах Калгарі, Едмонтоні та Вінніпезі встановленні пам’ятники жертвам Голодомору.

У ході зустрічі було обговорено також сучасний стан українсько-канадських відносин, шляхи зміцнення реального спеціального партнерства між Україною та Канадою в нових політичних умовах. А.ЯЦЕНЮК відзначив особливе значення, яке Україна надає питанню активізації співпраці державних структур із об’єднаннями наших земляків за кордоном.

Під час зустрічей з українською громадою в Оттаві та Торонто міністр А.ЯЦЕНЮК вручив посвідчення закордонних українців ряду українських активістів та посвідчення про присвоєння почесного звання „Заслужений працівник культури України” керівникам Українського драматичного театру „Заграва”.

Міністр А.ЯЦЕНЮК взяв також участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці в Торонто, ознайомився зі станом підготовки до проведення виставки Трипільської культури в Королівському музеї Онтаріо та виступив із лекцією в Оттавському університеті.