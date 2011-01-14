Литвин: якщо хтось невдоволений, - то прапор з великим древком в руки...

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що у ВР відбувся “процес притирання» у відносинах між більшістю і опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час закриття 7-ї сесії ВР VІ скликання.

Зокрема, за словами спікера, «у нас відбувся процес притирання за нових реалій у відносинах між більшістю і опозицією через конфлікти, через протистояння».

В той же час він додав, що в останній тиждень цієї сесії «ми знайшли порозуміння і підтримку один в одного і прийняли необхідні рішення».

«Якщо хтось з вас невдоволений, може запропонувати щось краще, то прапор з великим древком в руки - запропонуйте і зробіть», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН визнав, що були в парламенті протистояння «і жорсткі». «Із 58 пленарних засідань 8 пленарних засідань з цієї причини не відбулися. Це значно менше, ніж було в попередній період», - додав В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що у зв’язку з цим не розглянуто близько 100 питань.

На думку спікера, головним ключовим завданням є «зберегти парламентаризм і, таким чином, зберегти демократію, і, якщо хочете, зберегти Україну».

В.ЛИТВИН вважає, що під час роботи парламенту необхідно демонструвати корпоративну солідарність, “тоді в нас, очевидно, буде зовсім інша ситуація, тоді з Верховною Радою України будуть більше рахуватися».

Він зазначив, що, незважаючи на те, що парламент часто-густо «з коліс приймав рішення, але як тільки виникає проблема невдоволення, то хто винен – невістка». «Не варто, очевидно, нам допускати до цього, але до нас будуть ставитися так, як ми будемо дозволяти ставитися до вищого представницького органу народу».