СБУ намагається зірвати День злуки на Софійському майдані?

Народний депутат від БЮТ Михайло ВОЛИНЕЦЬ заявив, що працівники СБУ залякують підприємців з метою зриву запланованої опозицією на 22 січня масштабної акції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це він заявив в ефірі телеканалу.

«Чим займається СБУ в нашій країні? Чим займаються ці маріонетки?» - сказав М.ВОЛИНЕЦЬ.

Він також переконаний, що ніхто не зацікавлений у відшкодуванні начебто завданих збитків під час численних акцій протесту, що відбувались на Майдані Незалежності останніми роками.

«Нікому відшкодування не потрібне. Потрібно водити людей в прокуратуру, залякувати», - зауважив М.ВОЛИНЕЦЬ.

Він припустив, що на учасників податкового Майдану чекає як адміністративне, так і кримінальне покарання. «Залежить від того, що можуть «навішати». Слідство проводиться в закритому режимі. Хлопців забирають на вулиці, і ми не встигаємо приймати відповідні заходи, щоб їх визволяти», - сказав народний депутат.

Також М.ВОЛИНЕЦЬ повідомив, що його жодного разу не запрошували представники прокуратури для надання свідчень у кримінальній справі за фактом побиття 16 грудня 2010 року у сесійній залі парламенту опозиційних народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, за даними на координатора податкового Майдану Олександра ДАНИЛЮКА, міліція допитує понад 100 активістів цієї акції.

Зокрема, що після проведення акцій протесту проти Податкового кодексу міліція порушила чотири кримінальні справи. За ними силові структури викликають на допити понад 100 активістів Майдану.

За словами О.ДАНИЛЮКА, правоохоронні органи активізували дії стосовно активних учасників акції протесту. «Це справжні репресії, і нічого спільного з правосуддям не мають» - заявив О.ДАНИЛЮК.