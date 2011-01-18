Андрєєв - про виявлені ГоловКРУ зловживання уряду Тимошенко

Аудит національної економіки засвідчив суттєві порушення законності і ефективності використання державних ресурсів за період з 2008 по початок 2010 років, коли уряд очолювала Ю.Тимошенко. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив керівник ГоловКРУ Андрєєв.

Стверджуючи, що загальний обсяг збитків, яких держбюджет зазнав за відповідний період, оцінюється десятками мільярдів гривень, Андрєєв навів ряд фактів.

Зокрема, кошти у розмірі 200 млн. євро, отримані від продажу квот на викиди парникових газів за Кіотським протоколом, були незаконно конвертовані та використані урядом Тимошенко не за цільовим призначенням – на покриття дефіциту Пенсійного фонду.

Голова КРУ також заявив, що колишнім урядом було «відмито» значну суму державних коштів, які використовувалися, зокрема, для проведення передвиборчих піар-акцій Юлії Тимошенко. Це, наприклад, відомий епізод придбання під виглядом автомобілів швидкої допомоги, за рахунок кредитів, взятих під урядову гарантію, 1000 автомобілів Opel Combo, які насправді не придатні для транспортування хворих.

ГоловКРУ виявило й ряд інших порушень і прорахунків в управлінні діяльності суб’єктів господарювання держсектора економіки. Зокрема, всупереч законодавству було збільшено статутний фонд НАК «Нафтогаз України» шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики, дострокове погашення яких Мінфіном призвело до збитків державного бюджету на загальну суму 8,8 млрд. грн.

Як зазначається у прес-релізі відомства, з порушенням законодавства колишній уряд Тимошенко ухвалив 30 рішень щодо виділення і перерозподілу коштів Стабілізаційного фонду на загальну суму 6,7 млрд. грн. без попереднього узгодження з відповідними комітетами Верховної Ради України.

До негативних наслідків для держави призвело оголошення конкурсу на приватизацію ВАТ «Одеський припортовий завод», а потім демонстративне скасування результатів конкурсу.

Серед наведених фактів - і закупівля МОЗом лікарських засобів і медичного обладнання в 2008-2009 рр., яке здійснювалася переважно в іноземних виробників і виключно через посередників, що призвело до зростання їхньої вартості щонайменше удвічі і спричинило додаткові витрати державного бюджету на суму 41,4 млн. грн.

Договір між Міністерством надзвичайних ситуацій з ТОВ «Лакшмі-авто», укладений у листопаді 2009 року на поставку 27 санітарних автомобілів на загальну суму понад 21,5 млн. грн. призвів до зайвих витрат бюджетних коштів на суму близько 15 млн. грн.

Нагадаємо, що аудит стану національної економіки було розпочато у березні 2010 року за дорученням Президента України і прем’єр-міністра України з метою оцінки законності й ефективності використання державних ресурсів за період 2008 – початок 2010 років.