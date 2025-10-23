Це сталося в районі міста Кібартай, що межує з Калінінградською областю.

Два російські літаки в четвер здійснили 18-секундне вторгнення в повітряний простір Литви, повідомили збройні сили країни. Про це пише Bloomberg.

Це сталося в районі міста Кібартай, що межує з Калінінградською областю.

У відомстві стверджують, що в країну залетіли російський винищувач Су-30 і літак-заправник Іл-78. Їм вдалося пролетіти близько 700 метрів над Литвою, що загалом тривало близько 18 секунд.

Два іспанські винищувачі Eurofighter Typhoon, що виконують місію НАТО з патрулювання повітряного простору, були підняті в повітря, наразі вони продовжують патрулювання, повідомило оборонне відомство.

Зазначається, що підрозділ повітряної поліції під керівництвом Іспанії продовжує патрулювати район інциденту, йдеться в заяві.

Президент Литви Гітанас Нуседа назвав це вторгнення "кричущим порушенням міжнародного права і територіальної цілісності Литви". За його словами, "це ще раз підтверджує важливість зміцнення готовності європейської протиповітряної оборони".

Вторгнення РФ у повітряний простір країни НАТО

Минулого місяця три російські винищувачі увійшли в повітряний простір Естонії, що, за словами країни, було безпрецедентним порушенням. Це спонукало Організацію Північноатлантичного договору провести переговори на тлі звинувачень у тому, що Москва все більш зухвало перевіряє альянс.

Також прикордонна служба Польщі стверджувала, що російські винищувачі пролетіли на малій висоті над буровою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.

