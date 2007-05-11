Верховна Рада наскаржилася на Ющенка президенту ПАРЄ

Верховна Рада України ухвалила звернення до Президента Парламентської асамблеї Ради Європи Рене ван дер ЛІНДЕНА, президентів, глав урядів і парламентів європейських держав.

Як передає кореспондент УНІАН, такий документ підтримали 249 народних депутатів із 256 зареєстрованих у сесійній залі.

У зверненні висловлюється стурбованість з приводу того, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО «демонстративно нехтує рекомендаціями ПАРЄ», у резолюції якої пропонується при владнанні конфлікту взяти за основу рішення Конституційного Суду України та норми Конституції України.

«Вже після прийняття зазначеної резолюції видається кілька указів сумнівної легітимності, чим ще більше поглиблюється політичний конфлікт, відповідальність за який повністю несе Президент України Віктор ЮЩЕНКО», - йдеться у зверненні.

У ньому сказано також, що парламентська коаліція та уряд України «неухильно керуючись нормами конституційного права, і далі вживатимуть заходів для врегулювання ситуації правовим способом».

У зверненні висловлюється сподівання, що «така позиція буде сприйнята вами з розумінням». У зверненні сказано, що Конституційний Суд зазнав «безпрецедентного втручання у свою діяльність з боку Президента України: протягом декількох днів Президент України у незаконний спосіб звільнив з посад трьох суддів Конституційного Суду України, чим унеможливив прийняття рішення, яке могло б стати відправним пунктом у розв’язанні штучно створеної політичної кризи».

У зверненні сказано, що такими діями та звільненнями і призначеннями голів судів загальної юрисдикції Президент України «демонструє спробу узурпувати владу».