Німеччина бойкотуватиме інавгурацію Лукашенка

Білорусь - на шляху до самоізоляції. На інавгурації Олександра Лукашенка служба протоколу, вочевидь, недорахується низки представників країн ЄС. Експерти говорять про неминучість санкцій проти білоруського керівництва.

Як передає "Німецька хвиля",контакти з білоруським керівництвом у нинішній ситуації видаються європейським дипломатам і політикам неприйнятними. Німеччина, за даними інформаційної агенції dpa, демонстративно проігнорує інавгурацію білоруського диктатора, намічену на 21 січня. Вочевидь, прикладу Берліна слідуватимуть й інші країни ЄС. Адже вже нині зрозуміло, що жорстке придушення акцій протесту у Мінську після виборів та десятки політичних в’язнів, роблять неможливими контакти з білоруським керівництвом. Напередодні було відкликано запрошення міністра закордонних справ Білорусі Сергія Мартинова на Мюнхенську міжнародну конференцію з питань безпеки, в якій братимуть участь численні європейські лідери.

Нині у Білорусі за ґратами залишаються понад 30 політичних в’язнів, в тому числі п’ятеро з шести опозиційних кандидатів на грудневих виборах президента. Контакту з ув’язненими домагався уповноважений уряду Німеччини Маркус Ленінґ, який днями відвідав Мінськ. «Я сказав представникам МЗС Білорусі, що хотів би відвідати ув’язнених. Але мені сказали: ми переправимо цей запит відповідальним відомствам. Мені так і не дали жодної відповіді: ні позитивної, ні негативної – жодної», - розповів Ленінґ німецьким журналістам. За його словами, до ув’язнених не допускають навіть їхніх адвокатів. Тим часом за ґрати у Білорусі кидають не лише опозиційних політиків та активістів, але й журналістів. 17 січня співробітника «Радіо Рація», яке мовить з Польщі, Бориса Горецького затримали прямо під час інтерв’ю. Репортер біля входу до білоруського КҐБ спілкувався з родичами політичних в’язнів. Пізніше стало відомо, що Горецького посадили на 14 діб за звинуваченням в «участі у несанкціонованому мітингу» у день президентських виборів.