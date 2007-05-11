Герман розповіла про стежки, які ведуть не в той бік
Опозиція застосовує брудні технології?
Наступну виборчу кампанію опозиція вже намагається зробити безпрецедентно брудною. Таку інформацію оприлюднила член фракції Партії регіонів Ганна Герман. Вона закликала політиків відмовитися від брудних технологій, повідомляє сайт ПР.
“Саме з цією метою запускаються в Інтернет (із передруковування опісля в інших засобах масової інформації) усілякі вигадані сценарії про нібито замовні вбивства, про ймовірні загрози для життя політиків із опозиції, які в такий спосіб пробують привернути увагу до своїх насправді незначущих осіб (типу Балоги та Луценка), щоб хоч якось підняти рейтинги”.
Брудні технології, “з яких помаранчеві є справжніми фахівцями”, негативно вплинуть на суспільну мораль, вважає Герман, і підштовхнуть ще більше до маргіналізації, до сповзання певних суспільних прошарків на шлях наклепів, брехні, безпідставних звинувачень. “Ця стежка - не в той бік, вона ніколи не приведе до праведної дороги. І йдучи нею, ми ніколи не побудуємо правової держави, де людські свободи є найвищою цінністю”.
Герман жалкує, що опозиція знову починає кампанію не з діалогу про майбутнє нашої держави, а з бруду, з вигадок і з наклепів, “забуваючи просту народну істину: брехнею світ обійдеш, але назад не вернешся”.