Ющенко каже, що у справі про його отруєння важко знайти правду

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не знає, чи дійсно екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО порушив закон при розслідуванні справи про його отруєння.

Про це В.ЮЩЕНКО сказав журналістам після виходу з Генеральної прокуратури, коли він був запрошений як потерпілий у справі про своє отруєння.

В.ЮЩЕНКО розповів, що його інформували про те, що в рамках слідства про отруєння було призначено оперативне зовнішнє спостереження без санкції Генеральної прокуратури, що є порушенням закону.

«Так доведено до мене. Але де правда? Ні в вашому колі (журналістів – УНІАН), ні в колі політиків правду важко знайти, якщо не буде працювати право», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура зі справи про отруєння В.ЮЩЕНКА виділила окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу, і пред’явила Ю.ЛУЦЕНКУ обвинувачення за ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу.

За даними «Народної самооборони», його затримали за те, що, будучи в 2009 році главою МВС, він продовжив оперативні заходи в розслідуванні у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА.

Приводом для порушення справи був допит екс-заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА, на дачі якого, як вважається, було отруєно В.ЮЩЕНКА. Виявилось, що МВС нібито без санкції суду вело стеження за водієм В.САЦЮКА.

Колишнього міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА було затримано в Києві 26 грудня 2010 року.