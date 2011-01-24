МЗС перевіряє, чи є серед загиблих у Домодєдово українці

Міністерств закордонних справ України перевіряє інформацію, чи є серед загиблих та постраждалих під час вибуху в московському аеропорту “Домодєдово” громадяни України.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, співробітники Посольства України в Москві підтримують зв’язок з компетентними органами Росії.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху в московському аеропорту «Домодєдово» загинула 31 людина, ще 130 - постраждали.

За попередніми даними, вибух скоїв терорист-смертник у натовпі людей, які очікували прильоту. Бомба була потужністю до 5 кг тротилу.

Підрахувати точну кількість постраждалих заважає сильне задимлення в залі. У зв`язку з вибухом декілька міжнародних рейсів - із Китаю, Німеччини, Туреччини та Вірменії - затримуються.