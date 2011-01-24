Мер Москви налаштований підтримати українську бібліотеку

Уряд Москви налаштований продовжувати підтримку діяльності Бібліотеки української літератури.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомили у Посольстві України в Москві за підсумками сьогоднішньої зустрічі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Росії Володимира ЄЛЬЧЕНКА з мером Москви Сергієм СОБЯНІНИМ.

«С.СОБЯНІН заявив, що Уряд Москви налаштований продовжувати підтримувати діяльність Бібліотеки української літератури м. Москви», - йдеться у повідомленні посольства.

Як підкреслювалося під час зустрічі в мерії Москви, на сьогодні українці становлять найчисельнішу національну меншину столиці Росії. Вони активно працюють в усіх найважливіших сферах суспільного життя – політиці, державному управлінні, економіці, науці, освіті, культурі.

У повідомлені зазначається, що уряд Москви завжди приділяв важливу увагу задоволенню потреб культурно-національного розвитку українців, які мешкають в місті. Саме на цьому грунтується незмінна підтримка з його боку діяльності Бібліотеки української літератури як важливого осередку української культури.

Зустріч В.ЄЛЬЧЕНКА з С.СОБЯНІНОМ відбулася на виконання доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА сприяти прискоренню остаточного врегулювання ситуації навколо Бібліотеки української літератури м. Москви, наголосили у посольстві.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив із Бібліотеки української літератури в Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було виявлено це слово.

24 грудня посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що книги з бібліотеки вилучено в рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що після цього бібліотека опечатана й закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, у результаті якого було вилучено жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.

12 січня в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Бібліотека української літератури в Москві повністю відновила роботу в звичайному режимі.

13 січня міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що МЗС Росії зацікавлене в роботі Бібліотеки української літератури в Москві.

14 січня у Бібліотеці української літератури в Москві відбувся третій обшук, у ході якого було вилучено сервер, директора побив співробітник міліції.

16 січня Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що ситуацію навколо Бібліотеки української літератури у Москві буде остаточно врегульовано найближчим часом.

Довідка УНІАН. Бібліотека української літератури була створена постановою уряду Москви від 19 грудня 2000 року.