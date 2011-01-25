Тимошенко сьогодні знову йде до Генпрокуратури

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні знову йде до Головного управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, лідер партії "Батьківщина" отримала повістку на 12.00.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам, Генеральна прокуратура України зобов’язала її щодня з 10.00 до 17.00 години приїжджати до Головного управління з розслідування особливо важливих справ для ознайомлення з матеріалами порушеної проти неї кримінальної справи.