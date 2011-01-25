Макіїввугілля чекає журналістів «з іншого приводу»

У ДП «Макіїввугілля» не коментують чутки і версії щодо вибухів у Макіївці 20 січня.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті вугільного підприємства.

Зокрема, ДП «Макіїввугілля» дякує журналістам за увагу до їх підприємства через нещодавні вибухи в м. Макіївка. «Велике спасибі усім ЗМІ, що проявили і виявляють у ці дні цікавість до нас (від міських газет до телеканалів України і Росії). Чекаємо на вас з будь-якого іншого інформаційного приводу», - зазначається у повідомленні.

Також вугільники просять журналістів «звернути увагу на те, що причинами і пошуком винуватців вибуху опікуються правоохоронні органи», і наголошують, що «тому чутки, версії і таке інше ДП «Макіїввугілля» не коментує».

Крім того, у повідомленні зазначено, що вже наступного дня після вибуху, 21 січня 2011 року, ДП «Макіїввугілля» продовжило роботу у звичному режимі.

У повідомленні висвітлено, наскільки постраждала адміністративна будівля підприємства в результаті вибуху і як злагоджено спрацювали робітники щодо усунення пошкоджень. Так, практично по всій довжині північної сторони адміністративної будівлі ДП «Макіїввугілля» було пошкоджено скло у рамах п`яти поверхів, вибуховою хвилею було вибито товсте скло вхідних дверей вестибуля, зруйновані елементи облицювання фасаду, пошкоджено цоколь сходів, постраждала вивіска на козирку будівлі. І через різке похолодання у приміщенні виникла загроза аварії системи опалювання в будівлі.

«Але цього не сталося завдяки оперативним діям, прийнятим дирекцією з соціальних питань Держпідприємства», - пояснили в «Макіїввугіллі». Як тільки працівники спецслужб дозволили прохід до адмінбудівлі, силами господарників було розпочато роботи з видалення битого скла в рамах вікон і в приміщеннях. Віконні отвори потім закривалися подвійним шаром поліетиленової плівки, щоб не заморозити опалювальну систему. До кінця дня 20 січня всі пошкоджені вікна були закриті. Велику допомогу у проведенні цих робіт ДП «Макіїввугілля» надали вуглевидобувні підрозділи підприємства, що надіслали на підмогу своїх працівників, відзначено в повідомленні.

Наступного дня розпочалися роботи з відновлення пошкодженого боку будівлі.

«Після ремонту облицювання фасаду на колишнє місце буде повернуто меморіальні дошки, бюст Володимиру Кузярі, відновлено рельєфний напис «МАКЕЕВУГОЛЬ», - запевнили на підприємстві.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 січня у Макіївці прогриміли два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства «Макіїввугілля». У результаті обох вибухів постраждалих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було знайдено прикріплений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей «від людей, які відомі в Макіївці». У листі також було вказано механізм і порядок передачі грошей. Також невідомі загрожували, що у разі невиконання вимог у різних місцях Макіївки прогримлять ще 5 вибухів. За фактами вибухів у Макіївці Управління Служби безпеки України в Донецькій області порушило кримінальну справу і розшукує двох чоловіків.

Деякі ЗМІ допускали, що вибухи можуть бути пов`язані з тим, що ДП «Макіїввугілля» минулого року перевіряло Контрольно-ревізійне управління, яке виявило масштабні порушення. Так, 22 січня голова Державної фінансової інспекції (колишнього Контрольно-ревізійного управління) Петро АНДРЕЄВ повідомив, що Контрольно-ревізійне управління виявило серйозні порушення на державному підприємстві «Макіїввугілля».

Але 24 січня на прес-конференції перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Сергій ДЕРГУНОВ заявив, що вибухи у Макіївці, які сталися 20 січня, не мають жодного відношення до діяльності ДП «Макіїввугілля». «Це звичайний кримінал, жодного відношення до «Макіїввугілля» не має, і ставити знак рівності або якусь відповідність тут просто немає необхідності», - сказав віце-губернатор. Він відзначив, що ревізія КРУ на цьому вугільному підприємстві була, але її результати на даний час оспорюються в суді.