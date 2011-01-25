Наша Україна закликає вшанувати пам'ять героїв Крут
13:16, 25 січня 2011Політика
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Заходи - 29 січня
У суботу, 29 січня, політична партія «Наша Україна» проводить урочисті заходи із вшанування пам’яті української молоді, яка загинула в нерівному бою біля станції Крути 29 січня 1918 р., відстоюючи зі зброєю в руках незалежність Української держави.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», захід розпочнеться о 12.00 біля Меморіалу пам`яті героїв Крут, залізнична станція Крути, Ніжинський район, Чернігівська область.
"Наша Україна" проводить акредитацію для ЗМІ на захід за тел.: 590-57-05.
У партії закликають всі патріотичні політичні сили і громадські організації приєднатись до заходу із вшанування героїв Крут.
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