За Грушевського,9-а береться Черновецький

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКІЙ планує почати нове судове провадження щодо будівництва багатоповерхового житлового будинку на вулиці Грушевського, 9-а.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Я вважаю, що Президент України абсолютно правий у тому, що це (будівництво – УНІАН) було втручанням в душу України. Тому що це історична зона. Це місце загального користування. Це місце, яким гордиться вся Європа і Київ з багаторічною історією. На жаль, всі суди за допомогою прокуратури міста були програні. Тому є всі підстави для добудови цієї будівлі. Але я спробую розпочати судочинство за новими обставинами, що виникли», - повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер Києва також сказав, що на сьогоднішній день міські власті планують обмежити висотність будівель, що зводяться, в історичному центрі міста, щоб “не нівечити” його. Він повідомив, що на даний момент межі історичної зони визначаються. За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, жодна з будівель, яка була побудована раніше в центрі міста, перероблятися не буде. «Все, що було розпочато, залишиться на совісті тих, хто це робив. Хай їм буде пам`ятник. А що я зможу зробити зараз, я зроблю», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, проект будівництва житлового комплексу на вул. Грушевського, 9-а, затверджений Головкиївархітектурою в 2003 році, передбачав будівництво одного будинку висотою 15 поверхів (центральної секції) і 9 поверхів (бічні).

Після цього замовник двічі подавав проект на корекцію в Головкиївархітектуру для підвищення поверховості і будівництва другої черги комплексу на прилеглому майданчику.

Не одержавши позитивного висновку Київдержекспертизи, замовник продовжив будівництво, і на сьогоднішній день побудована центральна секція висотою в 22 поверхи і бічні - в 11 поверхів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступив за знесення цієї будівлі: "Це архітектурне творіння, яке треба зняти до нуля, щоб кияни спокійно жили".

Відомі архітектори і громадські організації не раз зверталися до керівництва країни з проханням розібратися з порушеннями законодавства при забудові історичного центру Києва.

У липні 2005 р. стало відомо, що прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного надання земельної ділянки для будівництва будинку в Києві на вул. Грушевського, 9-а.

У серпні 2005 р. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Київської міської державної адміністрації зобов`язало замовника будівництва знести зайві поверхи в житловому комплексі на вул. Грушевського, 9-а.

11 жовтня 2005 р. Київрада зобов`язала ТОВ «Інвест» зменшити поверховість будинку по вул. Грушевського, 9-а.