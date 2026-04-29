Уряд продовжив кешбек на пальне, але змінив умови програми

Максимальну суму повернення коштів зменшили вдвічі.

Кабінет міністрів продовжив дію паливного кешбеку до 31 травня, але зменшив максимальну коштів, яку повертатиме держава, повідомило Міністерство цифрової трансформації у Telegram.

Зазначається, що паливний кешбек за новими правилами нараховуватимуть з 1 травня.

"Уже з 1 травня запрацюють нові правила нарахування кешбеку на АЗС. Максимальна сума повернення становитиме 500 гривень на місяць (зараз 1000 гривень, – УНІАН). Такий формат покриє потреби більшості водіїв і дозволить державі підтримати максимальну кількість українців", - зазначається у повідомленні.

Інші умови програми залишилися незмінними. Водії і далі отримуватимуть 15% кешбеку, якщо заправлятимуться дизелем, 10% - бензином та 5% - автогазом.

Новина доповнюється...