Путін повідомив Трампу про готовність 'оголосити перемир’я на період Дня Перемоги'

За словами Ушакова, президент США підтримав пропозицію Путіна.

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність "оголосити перемир'я до Дня Перемоги". Про це він поінформував американського лідера Дональда Трампа по телефону, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За його словами, розмова тривала понад півтори години.

"Дональд Трамп позитивно оцінив нещодавно оголошене Росією Великоднє перемир'я. У зв'язку з цим Володимир Путін поінформував американського колегу про готовність оголосити перемир'я і на період святкування Дня Перемоги", - сказав Ушаков.

Він стверджує, що Трамп "активно підтримав цю ініціативу".

За словами Ушакова, президент США сказав Путіну, що угода щодо "вирішення конфлікту в Україні вже близька".

"Путін рішуче засудив спробу замаху на Трампа, висловив президенту США підтримку у зв'язку з цим. Російський президент вважає правильним рішення Трампа продовжити режим припинення вогню щодо Ірану. Москва вважає небезпечним варіант наземної операції США проти Ірану", - сказав він.

Путін розповів Трампу, що російські війська нібито "утримують ініціативу і відтісняють позиції противника". Ушаков додав:

"Трамп і Путін висловили схожі оцінки поведінки влади на чолі з Володимиром Зеленським, заявивши, що він затягує конфлікт".

Перемир'я в Україні

Росія здійснила масштабну атаку безпілотниками та ракетами по Україні протягом дня 15 квітня та в ніч на 16 квітня, використовуючи понад 700 повітряних цілей. Як писали аналітики Інституту вивчення війни, російські окупанти змогли накопичити таку кількість зброї, скориставшись "великоднім перемир'ям" 11-12 квітня.

