Україна запровадила санкції проти сусідньої країни: Зеленський розкрив деталі

Президент Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет України, в тому числі щодо субʼєктів із Білорусі. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Зараз уже я підписав ще новий санкційний пакет України – вагомий пакет, – у тому числі щодо субʼєктів із Білорусі. Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність", - заявив він.

За словами президента, Росія не має доброї волі. Її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми "жестами доброї волі".

"Треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну. Треба, щоб не було операцій проти інших європейських країн. Треба, щоб у цій війні Росії проти України був мир достойний", - додав Зеленський.

Ризики для Україні з Білорусі

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Зеленський заявив, що у росіян "дуже багато різних хворих ідей", тож дуже не хочеться, щоб Білорусь була в них втягнута.

Відповідаючи на запитання, чи є загроза наступу з Білорусі, голова держави зауважив, що у росіян "дуже багато різних хворих і фантастичних ідей".

"Тому дуже не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, і щоб вони перетворилися на страшну реальність", - підкреслив він.

