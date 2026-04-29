В Естонії розкритикували свого президента через слова про Росію

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна розкритикував позицію президента Алара Каріса щодо необхідності майбутнього діалогу з Росією та "втрачені можливості" для переговорів на початку війни. Як повідомляє видання ERR, президент зробив ці коментарі під час офіційного візиту до Фінляндії у вівторок.

Зазначається, що він і президент Фінляндії Александер Стубб, який приймав Каріса, заявили, що Європа повинна врешті-решт розпочати діалог з Росією щодо світу після війни в Україні та винести уроки з помилок, допущених раніше під час вторгнення Росії в Україну.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна зазначив, що позиції президента суперечать зовнішній політиці Естонії.

Відео дня

"Бажання Алара Каріса розпочати діалог з Росією суперечить усій європейській та естонській зовнішній політиці та натомість дає Путіну можливість висунути свої вимоги, умови та ультиматуми. І ця ідея про те, що якимось чином мало бути укладено припинення вогню після лютого 2022 року - я хотів би нагадати Алару Карісу, що тоді Путін висунув ультиматуми щодо суверенітету та території України, а також наших власних гарантій свободи та безпеки в контексті НАТО", - сказав Цахкна.

Не лише політики коаліції, а й лідери опозиції зайняли подібну позицію. Голова опозиції Ісамаа Урмас Рейнсалу зазначив, що вторгнення Росії в Україну - це не вина Європи:

"Якщо ми розглянемо конкретно, чи могла Європа якимось чином досягти припиненню воєнних дій навесні 2022 року, я не поділяю цієї точки зору. Ми можемо згадати, що двосторонні переговори між Україною та Росією справді відбулися. Але вони зірвалися, коли Україна повернула собі територію, включаючи Бучу. Насправді ж увага зосереджена на агресорі, який донині не виявляє наміру відмовитися від своїх військових та стратегічних цілей".

Лаурі Ляянеметс, лідер Соціал-демократів (СДЕ), який також перебуває в опозиції, зазначив, "досі Естонія зосереджувалася і хотіла, щоб Європа зосередилася на тому, як Росія може завершити свою агресивну війну в Україні та забезпечити відсутність загрози в Балтії в майбутньому".

"Тепер, щоб почати говорити про те, як, коли, в який момент і в якому контексті ми могли б розпочати діалог чи спілкування з Росією, фокус зміщується в інше", - додав Ляянеметс.

Заяви Естонії щодо України

Як повідомляв УНІАН, в Естонії вважають, що заява президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готує мобілізацію для нападу на країни Балтії, "підриває довіру до 5-ї статті НАТО".

Цахкна заявив, що Україна вже неодноразово вказувала на загрозу нападу Росії на інші країни. За його словами, такі заяви не відповідають оцінці естонської розвідки. Він підкреслив, що подібні заяви з боку України "не сприяють співпраці".

Також заяву Зеленського прокоментував і голова комітету з закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон. Він зазначив, що такі заяви з боку України лунають вже не вперше.

За словами депутата, якщо існує серйозна загроза, то союзники повинні обмінюватися такими повідомленнями між собою. Також він звинуватив Зеленського в поширенні російських тез.

