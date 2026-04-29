Іспанські бари та ресторани можуть бути змушені закрити відкриті тераси: у чому причина

Нові правила покликані захистити працівників в умовах дедалі екстремальніших літніх температур.

В Іспанії бари будуть зобов'язані закривати свої відкриті тераси під час аномальної спеки для захисту працівників сфери гостинності. Про це пише The Independent.

У періоди небезпечної екстремальної спеки бари, кафе та ресторани з відкритими терасами повинні будуть припинити обслуговування на них.

13 квітня профспілки працівників сфери гостинності підписали поправку до Національної трудової угоди для сектора гостинності, що включає клімат як фактор організації праці. З ініціативи профспілок було досягнуто угоди з асоціаціями роботодавців про внесення змін до національного трудового законодавства.

Зазначається, що згідно з новими правилами, закриття терас буде обов'язковим, коли Державне метеорологічне агентство випустить помаранчеві або червоні попередження про спеку.

Нові правила покликані захистити працівників в умовах дедалі екстремальніших літніх температур.

У липні та серпні температура в південних регіонах Іспанії може досягати 40°C. Минулого літа, 17 серпня, в Херес-де-ла-Фронтера під час аномальної спеки було зафіксовано найвищу температуру за один день - 45,8°C.

Тепер, якщо офіційні попередження вказують на небезпеку, включаючи екстремальну спеку, сильний дощ або сніг, підприємства зобов'язані реагувати на офіційні попередження про погоду та вживати заходів захисту для персоналу.

Офіціанти, які виконують фізично важку роботу, наприклад, виносять підноси з напоями з тіні, можуть бути переведені на інший час або тимчасово переміщені в приміщення, якщо спека стане занадто сильною для роботи на відкритому повітрі.

Для туристів це може означати призупинення обслуговування на відкритому повітрі до зниження температури, якщо тераса не має достатньої тіні або систем охолодження.

Внутрішні приміщення залишаться відкритими відповідно до цього правила, а підприємства, що порушують правила, будуть оштрафовані інспекторами з праці на суму понад 50 000 євро за порушення законів про охорону праці та техніку безпеки. Профспілка FeSMC-UGT заявила:

"Це досягнення не тільки підкреслює прогрес, досягнутий завдяки соціальному діалогу, але й підтверджує прихильність організацій, що підписали угоду, до подальшого зміцнення моделі колективних переговорів, яка гарантує права, стабільність і прогрес для працівників та компаній у цьому секторі в найближчі роки".

