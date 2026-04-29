Україна перебуває у найкращій позиції на полі бою за останні 9-10 місяців, - Зеленський

Зеленський наголосив, що наразі Росія не відчуває тиску.

Україна зараз перебуває в найкращій позиції на полі бою за останні 9–10 місяців. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsmax.

"Росія не відчуває тиску. Тому Москва вважає, що можна продовжувати війну, але Росія перебуває не в сильній позиції - вона не виграє. За останні 9–10 місяців ми перебуваємо в кращій позиції - я маю на увазі на полі бою, але в будь-якому разі краще припинити війну", - сказав український лідер.

Енергетичне перемир'я

Зеленський поділився, що Україна отримала повідомлення від партнерів про те, що через ситуацію, яка склалася на Близькому Сході, можливо, не варто завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Він заявив, що відповів негативно.

"Давайте оголосимо енергетичне перемир'я, але ніхто нам такого перемир'я не пропонував. Ми готові до цього, але якщо Росія завдасть по нас удару, ми відповімо будь-яким способом", - підкреслив президент.

Допомога України іншим країнам

Зеленський зазначив, що Україна надала підтримку кільком країнам, які звернулися з проханням, і не тільки на Близькому Сході.

"Деякі установи у Сполучених Штатах також звернулися до нас із проханням про підтримку, і, звичайно, ми є партнерами, тому ми вирішили це зробити, зокрема надавши допомогу американським базам. Тому я вважаю, що ми допомогли Сполученим Штатам. Якщо США вважають, що вони нас не просили - гаразд", - розповів український лідер.

Відмова від допомоги Україні не зміцнює США

Також Зеленський прокоментував заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що "припинення фінансування війни в Україні з боку США є досягненням нинішнього керівництва країни". За словами президента України, це ніяк не зміцнює США.

"Якщо Джей Ді Венс пишається тим, що не допомагає нам, це означає, що він допомагає росіянам, і я не впевнений, що це зміцнює США. Росія - це ворог. Вона завжди буде ворогом Сполучених Штатів", - підкреслив президент.

Зеленський попередив про збільшення дальності ударів по РФ

Раніше президент Володимир Зеленський після доповіді тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ генерал-майора Євгена Хмари заявив, що Україна збільшуватиме дальність ударів углиб РФ з метою обмеження її військового потенціалу.

За словами Зеленського, йдеться про "далекобійні санкції" – новий етап застосування української зброї для обмеження потенціалу російської війни. Президент похвалив співробітників СБУ за влучність.

Президент зазначив, що вже зараз Україна завдає ударів по Росії на відстані від 1500 км. Він підкреслив, що в майбутньому цей показник збільшиться.

