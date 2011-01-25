Експерти: Гриценко в Криму - це Тимошенко в Києві

Затримання екс-спікера Верховної ради Криму, депутата кримського парламенту з фракції Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА свідчить про боротьбу всередині Кримської організації ПР, яку очолює нинішній прем`єр автономії Василь ДЖАРТИ.

Таку думку висловили в інтерв`ю кореспонденту УНІАН кримський політолог Андрій НИКИФОРОВ і журналіст «Радіо Свобода» Володимир ПРИТУЛА.

«Враження таке, що, впоравшись зі своїми опонентами за межами партії, ДЖАРТИ усуває і потенційних конкурентів усередині Кримської організації Партії регіонів», - сказав А.НИКИФОРОВ.

За його словами, А.ГРИЦЕНКО є обличчям неформальної групи кримських «регіоналів», яку можна назвати «фракцією у фракції», - місцевою групою, що не постраждала під час бліцкригу, проведеного макіївською командою В.ДЖАРТИ. Члени цієї кримської групи мають пристойні фінансові ресурси, інформаційний ресурс і непогано представлені зараз у владі.

«Це цілком лояльні до Президента (ЯНУКОВИЧА) і, я думаю, до ДЖАРТИ люди. Їхнім обличчям є ГРИЦЕНКО. ГРИЦЕНКО був серед тих, кого готували на пост прем`єр-міністра Криму, коли ДЖАРТИ був відсутній (близько двох місяців у регіоні через свою хворобу). Можливо, це зіграло фатальну роль, - сказав політолог. - Можливо, ДЖАРТИ керується жорстким політичним правилом: у політиці мають значення не наміри, а можливості. Тобто, сьогодні ця група не має наміру проти нього боротися, але така потенційна можливість у неї є. А без ГРИЦЕНКВ як без обличчя (ця група) все одно, що граната без запалу».

Експерт також звернув увагу на схожість ситуації навколо А.ГРИЦЕНКА з тими методами, якими «Партія регіонів "вибивала" конкурентів під час виборів сільських, селищних, міських голів, - проти них теж порушувалися справи, пов`язані з оборотом землі», кандидати не могли брати участь в гонці й на виборах перемагали члени ПР. «Почерк схожий», - сказав А.НИКИФОРОВ.

У свою чергу В.ПРИТУЛА заявив, що в Криму зараз, окрім Партії регіонів, реально інших партій немає, і всередині цієї політсили ведеться боротьба між командою В.ДЖАРТИ і окремими групами, найвпливовішою з яких і такою, що може нести загрозу «донецьким», є група А.ГРИЦЕНКА.

«ГРИЦЕНКО, насправді, - це Юлія ТИМОШЕНКО в Києві, це - така сама опозиція в Криму. Опозиція може бути тільки всередині Партії регіонів, тому що решта всіх партій в Криму померла. Тому і завдали удару по ній», - сказав експерт.

Він також не виключив, що затримання А.ГРИЦЕНКА є одним з аргументів ПР для Заходу, мовляв, в Україні «дістається не лише опозиції, а й однопартійцям».

В.ПРИТУЛА не виключив, що хвиля затримань в Криму продовжиться. «Якщо побачать, що хтось "ворушиться", можуть бути (арешти)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали А.ГРИЦЕНКА 24 січня за підозрою в причетності до протиправного вилучення земель з користування військового радгоспу «Азовський» площею більш як 4,8 тис. га при його перебуванні головою Ленінської районної державної адміністрації Криму (з січня 2001 по липень 2005 року).

Прокуратура Криму 21 січня порушила стосовно А.ГРИЦЕНКА кримінальну справу за статтею «перевищення влади або службових повноважень».

А.ГРИЦЕНКО був спікером ВР Криму двічі, зокрема - з травня 2006 по березень 2010 року.