Сьогодні вирішиться доля Тимошенко

12:30, 12 травня 2006
Політика
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Учасники переговорів по коаліції обговорять шостий пункт

Cьогодні учасники переговорів по коаліції вирішать головне питання: чи визнають право Блоку Тимошенко висувати кандидатуру прем`єр-міністра. Про це газеті «Дело» повідомив член БЮТ Андрій Шкіль.

«Заздалегідь вдалося погодити головний принцип — і я думаю, що 12 числа може бути зняте питання по шостому пункту», — сказав Шкіль.

Проте щодо підписання сьогодні угоди про створення коаліції «Нашої України», БЮТ і СПУ він виразив сумніви. «Я сумніваюся, що це відбудеться 12 травня, — сказав Шкіль. — Але те, що це (створення коаліції) відбудеться — це 100%».

Нагадаємо, як заявляв раніше член політради Соціалістичної партії Йосип Вінський, 12 травня «Наша Україна», БЮТ і СПУ можуть підписати угоди по коаліції. «Ми поки що не дійшли до розбіжностей і пишемо (у коаліційній угоді. — «ДЕЛО») те, що нас об`єднує», — сказав він.

У свою чергу, «Наша Україна» не згодна з позицією БЮТ і наполягає на тому, щоб спочатку погоджувати програму діяльності коаліції, і тільки потім обговорювати кандидатуру. «Спочатку — принципи про те, що робити. А потім — кому робити», — сказав член політради «Нашої України» Володимир Стретович. Він також повідомив, що сьогодні вранці пройде засідання політради блоку, проте питання про створення коаліції 12 травня не внесене до порядку денного.

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