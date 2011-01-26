Наливайченко написав в ОБСЄ про порушення прав українців у Росії

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликає Верховного комісара Організації з безпеки і співробітництва в Європі у справах національних меншин Кнута ВОЛЛЕБЕКА звернути увагу на ситуацію, що склалась із порушенням прав української громади у Росії.

Як повідомляє прес-служба партії «Наша Україна», про це йдеться у листі В.НАЛИВАЙЧЕНКА до К.ВОЛЛЕБЕКА у зв’язку із порушенням прав української громади у Росії.

У листі він засвідчив виняткову стурбованість ситуацією, яка склалася із правами українців у Росії, навів конкретні приклади утисків, а також звернув увагу на необхідність дотримання Росією своїх міжнародних зобов’язань, закріплених міжнародними і двосторонніми українсько-російськими міждержавними угодами.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також звернувся до Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин із проханням втрутитися у ситуацію та взяти її під особистий контроль.

Копію листа «Нашої України» також буде передано до Представництв Європейського Союзу та Ради Європи.

Як відомо, «Наша Україна» неодноразово звертала увагу на проблему порушення прав українців у Росії, а представники партії у парламенті зверталися з відповідними запитами до керівництва держави та МЗС.