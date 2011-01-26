Янукович звільнив першого заступника Табачника

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 124/2011 від 26 січня звільнив Бориса ЖЕБРОВСЬКОГО з посади першого заступника міністра освіти і науки України.

Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Водночас в указі не пояснюються причини звільнення Б.ЖЕБРОВСЬКОГО .

Як повідомляв УНІАН, Б.ЖЕБРОВСЬКИЙ був призначений на посаду першого заступника міністра освіти і науки розпорядженням Кабінету міністрів України 17 березня 2010 року.