Янукович звільнив першого заступника Табачника
16:56, 26 січня 2011Політика
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Не допрацював і року
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 124/2011 від 26 січня звільнив Бориса ЖЕБРОВСЬКОГО з посади першого заступника міністра освіти і науки України.
Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Водночас в указі не пояснюються причини звільнення Б.ЖЕБРОВСЬКОГО .
Як повідомляв УНІАН, Б.ЖЕБРОВСЬКИЙ був призначений на посаду першого заступника міністра освіти і науки розпорядженням Кабінету міністрів України 17 березня 2010 року.
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