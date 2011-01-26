БЮТ-Батьківщина вимагає звільнити одеського інспектора ДАІ

БЮТ і партія «Батьківщина» вимагають від міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА негайно звільнити з роботи у ДАІ Одеси старшого сержанта ШВЕЦЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, на переконання “БЮТ-Батьківщини”, А.МОГИЛЬОВ “також мусить вибачитися перед суспільством за дії підлеглого - причому зробити це нарешті українською мовою, яку міністр вчить надто вже довго”.

У «БЮТ-Батьківщині» розцінюють заяви старшого сержанта ДАІ, як наругу над державною мовою та розпалювання міжнаціональної ворожнечі, і вимагають порушити проти цієї негідної звання українського міліціонера людини кримінальну справу за ст.161 Кримінального кодексу України (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).

Як відомо, в електронних ЗМІ з’явилося відео, де особа, названа як старший сержант ШВЕЦЬ, на питання водія, задане українською мовою, заявив: "Не понимаю телячью мову", а далі на камеру детально розповів про свою неповагу до української мови.

“Такий вчинок ДАІшника – це наслідок українофобської політики нового мера Одеси “регіонала” КОСТУСЄВА, який своїм незаконним рішенням прямо заборонив вживати і використовувати в діловодстві українську мову. Все це віддзеркалює реальне ставлення команди ЯНУКОВИЧА, Партії регіонів та її сателітів до української мови, історії, національних традицій. Напевно, хамським заявам ДАІшника ШВЕЦЯ рукоплещуть в адміністрації ЯНУКОВИЧА і в Кабміні. Ці органи влади, всупереч закону, набито чиновниками, які не знають української мови – починаючи з прем’єра АЗАРОВА, міністра інфраструктури КОЛЕСНИКОВА, голови НБУ АРБУЗОВА до рядових клерків. А ті, хто знають і добре нею говорять – відверто її зневажають, як, наприклад, ТАБАЧНИК, який в розробленій ним концепції мовної політики в галузі освіти відвів українській принижений статус, близький до того, що визначив і одеський даїшник”, заявляють у “БЮТ-Батьківщині”.

“Відтак, проблема захисту української мови в Україні тісно пов’язана із боротьбою з режимом ЯНУКОВИЧА, якому чуже та байдуже все українське і який сам чужий для всього українського. Поки ЯНУКОВИЧ при владі – доти кожного дня існуватиме загроза українській мові. Треба бути пильними”, зазначають у “БЮТ-Батьківщині”.