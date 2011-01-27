У ГПУ розказали, як Тимошенко ділила Опелі

Незаконно закуплені за дорученням колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО автомобілі «Опель Комбо» розподілялися між регіонами за принципом «електоральної вибірковості».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ, коментуючи повідомлення про порушення сьогодні стосовно екс-прем’єра нової кримінальної справи.

«Ю.ТИМОШЕНКО самостійно дала команду, в які області і в якій кількості розподіляти автомобілі», - сказав О.КАЛІФІЦЬКИЙ.

За його словами, зокрема, Міністерство охорони здоров’я заявляло, що у Вінницьку область необхідно надати 38 спецавтомобілів, натомість, їх було виділено 60; Тернопільська область потребувала 26 автомобілів, а було виділено 45; Рівненська область потребувала 28 транспортних засобів, було надано 44.

Водночас, зазначив О.КАЛІФІЦЬКИЙ, Луганська область потребувала 53 автомобілі, а їй надали 11, Донецькій - за потреби у 100 автомобілях отримала 3, Харківська - за потреби 63 отримала 27.

«Це говорить про принцип електоральної вибірковості», - сказав він, зауваживши, що таким чином Ю.ТИМОШЕНКО незаконно використала передачу цих автомобілів у своїй передвиборчій президентській кампанії.

Разом з тим О.КАЛІФІЦЬКИЙ підкреслив, що Міністерство охорони здоров’я виступало проти закупівлі цих автомобілів, оскільки вони не відповідали вимогам перевезень хворих.

Крім того, під час ухвалення відповідної постанови Кабінет міністрів проігнорував зауваження Міністерства юстиції, яке також висловлювалося проти закупівлі “Опель Комбо”.

Крім того, О.КАЛІФІЦЬКИЙ зауважив, що сплата підприємством «Укрмедпостач», через яке здійснювалася закупівля автомобілів, колишнім Кабміном мита на суму 46 млн. грн. була незаконно відтермінована до кінця минулого року і на даний час ці кошти ще не перераховані.

Як повідомляв УНІАН, Відділ зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України розповсюдив повідомлення, що сьогодні ГПУ порушено кримінальну справу щодо колишнього прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України про перевищення нею влади та службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду та ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів «Опель Комбо». Загальна сума завданих державі збитків становить 67 млн. грн.

Встановлено, що закуплені 1000 автомобілів «Опель Комбо» не належать до жодного з зареєстрованих класів автомобілів медичної допомоги, не є спеціалізованим транспортом та не віднесені до виробів медичного призначення.

“Попри той факт, що вартість «Опель Комбо» становить близько 15 тис. доларів США, колишній уряд купував їх за ціною більш ніж на 20%. Також передбачалось доукомплектування автомобілів спеціальним медичним обладнанням, хоча фактично воно обмежилось лише порожніми пластиковими коробками”, - повідомляли у Генпрокуратурі.

“По суті, ввезені автомобілі використовувались у передвиборчій кампанії кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО шляхом розміщення на них напису «Програма уряду Тимошенко» та інших агітаційних написів”, - наголошується у повідомленні відомства.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вважає сфабрикованою порушену проти неї кримінальну справу про перевищення службових повноважень під час закупівлі автомобілів для швидкої допомоги.

Раніше, 28 грудня 2010 р., Генеральна прокуратура порушила кримінальну справ проти директора державного підприємства „Укрмедпостач” Миколи ПЕТРЕНКА.

Справу порушено в рамках розслідування у кримінальній справі за фактом порушення чинного законодавства службовими особами Кабінету міністрів у 2009 році під час закупівлі 1 тис. вантажопасажирських автомобілів Оpel Combo під виглядом автомобілів швидкої медичної допомоги.

Справу проти М.ПЕТРЕНКА порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за фактом розтрати чужого майна в особливо великому розмірі на суму близько 500 тис. грн.