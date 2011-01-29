У понеділок стане відомо, де Черновецький?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що міський голова Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повинен відповісти за відсутність розвитку міста як столиці.

Про це прем`єр-міністр заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

Відповідаючи на запитання про те, як виконується доручення про необхідність розшукати Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, М.АЗАРОВ сказав: «Я, відверто кажучи, не поцікавився як виконується моє доручення. Я думаю, що в понеділок інформація стане відома ».

«У мене претензії до цієї команди одні: те, що Київ як столиця України не розвивався - це однозначно», - сказав прем`єр-міністр.

При цьому він підкреслив, що одним із результатів діяльності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО стало те, що землі навколо будівництва Подільського мосту в Києві опинилися в приватних руках, що заважає будівництву.

Також М. АЗАРОВ підкреслив, що уряд має намір у судовому порядку вирішити це питання.

«Я вважаю, що він повинен відповісти, наприклад, за це рішення», - сказав глава уряду.