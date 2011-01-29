Королевська: надмірне втручання держави в економіку перешкоджає бізнесу

Тенденція посилення ролі урядів украй небезпечна для країн, що мають високий рівень корупції в економічній сфері. У зв`язку з цим посилення державного контролю не повинне призводити до нового витка зарегульованості ринку. Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила в Давосі (Швейцарія), де проходить щорічний Міжнародний економічний форум.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, за її словами, незважаючи на те, що світова економіка виходить із кризи, 2011 рік залишається роком підвищених ризиків, що виходять від ряду негативних тенденцій глобального ринку.

Вона зазначила, що однією з ключових тем Міжнародного економічного форуму в Давосі стало обговорення змін ролі та функцій національних урядів, викликаних світовою економічною кризою. «Відбулося посилення регуляторних функцій національних урядів у сфері фінансів і економіки. На якомусь етапі це був вимушений захід. Але збільшення втручання держави в економіку в більшості випадків стало головною перешкодою на шляху розвитку бізнесу. Йдеться про державні заходи у відповідь на дефіцит бюджету, надмірне регулювання, нестійкість валютних курсів, нестабільну ситуацію на ринках капіталу та протекціонізм», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Цього року в Давосі переважала точка зору, що держава виконала свою роль під час кризи, і тепер їй потрібно стримувати себе від зайвого втручання в економіку. «Тенденція посилення ролі урядів украй небезпечна для країн, що мають високий рівень корупції в економічній сфері. У зв`язку з цим посилення державного контролю не повинне призводити до нового витка зарегульованості ринку. Як сказав один із доповідачів, держави має бути «ні багато, ні мало». ЇЇ повинно бути в економіці рівно стільки, щоб здійснювати поступальний розвиток. Це - одне з пріоритетних завдань із управління країною, яке стоїть перед українською владою в 2011 році», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.