Україна розширить свою участь в бойовій тактичній групі ЄС

Україна та ЄС домовилися про розширення участі українських підрозділів у бойовій тактичній групі Євросоюзу “Хелброк”.

Як повідомив журналістам начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО, про це він домовився з начальником Військового комітету ЄС Хаканом СІРЕНОМ під час свого перебування в Брюсселі 26-27 січня.

“Ми будемо брати активну участь в цих бойових тактичних групах. Ми розпочали підготовку своїх підрозділів”, - сказав Г.ПЕДЧЕНКО.

Він зазначив, що згідно з досягнутою домовленістю, Україна представить для участі в бойовій тактичній групі роту морської піхоти у складі 100 військовослужбовців, військово-транспортний літак Іл.-76, а також штабних офіцерів.

“Наша стратегічна мета – бути повноправним членом ЄС, треба робити практичні кроки, не тільки декларувати наші наміри, а робити, і ми військові, почали робити ці практичні кроки”, - підкреслив начальник Генштабу.

На сьогодні в бойовій тактичній групі ЄС бере участь український санітарний літак АН-26.