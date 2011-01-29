«Наша Україна» провела акцію з вшанування пам’яті Героїв Крут, до якої приєдналися інші патріотичні сили та численні громадські організації.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції, яка відбулася на станції Крути Чернігівської області, взяли участь понад тисяча людей, серед яких активісти «Нашої України», УНП, «Свободи», «За Україну!», КУН, представники козацьких організацій, об’єднань офіцерів, ветеранів УПА та Пласту.

Звертаючись до присутніх лідер партії, екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО (2005-2010 рр.) наголосив на важливості відвідин Крут - місця загибелі трьохсот молодих людей. Адже, за його словами, Крути – це національна історія.

Під час виступу він також відзначив, що націю повинні об’єднувати не різні кольори партійних прапорів, а національні ідеали та цінності.

«Я не буду у майорінні політичних прапорів говорити про політику. Об’єднують націю не різні кольори, а національні ідеали, цінності. Україну завжди єднав і буде єднати український дух. Якраз український дух завжди витає на цьому полі. От чому потрібно завжди їхати у Крути, везти сюди своїх дітей, допомагати музею, бувати тут треба кілька разів на рік», - закликав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що у нього часто запитують навіщо сьогодні їхати до Крут, їхати далеко від Києва, їхати в холод. «Від чого сьогодні застерігають Крути. Крути говорять, що 100 років тому, забрати нашу соборність і незалежність можна було військовою, мілітарною окупацією. Сьогодні – окупація здійснюється в світі, як правило, не мілітарно, окупація здійснюється – гуманітарно. Якщо у нас не буде імунітету від засилля чужої мови, чужої пам’яті та культури – у нас не буде історії. А історія вчить, що за самооцінкою нації іде її самовизначення, а за самовизначенням формується єдність нації і соборність», - підкресли він.

Він висловив переконання, що Україну, як і завжди буде єднувати український дух. «А український дух, якраз витає на цьому полі – і ось для чого сьогодні потрібно їхати в Крути. Ось чому в цей святий день нам потрібно бути на краю цього поля, де полягло молоде українство», - зауважив лідер політичної сили.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО подякував усім організаціям, які сьогодні об’єдналися, виступили разом і разом вшанували подвиг Героїв Крут.

«Тут стоять молоді люди, які об’єдналися навколо однієї справи, - сказав він. - Я дякую кожній патріотичній організації, кожному патріоту, який приходить сюди і шанує цей подвиг».

Він також наголосив: «Ми маємо пам’ятати, що не булава нас об’єднає, а наша спільна українська справа і наше спільне майбутнє».

*** Бій під Крутами відбувся 16 (29) січня 1918 року на залізничній станції Крути під селищем Крути та поблизу села Пам`ятне, за 130 кілометрів на північний-схід від Києва. Цей бій тривав 5 годин між багатотисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та 300 київськими студентами, що захищали підступи до Києва. У перебігу військових дій бій вирішального значення не мав, - та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді, яка загинула в нерівному бою біля Крут.

У 2006 році за сприяння Президента України В.ЮЩЕНКА було відкрито Меморіал пам`яті Героїв Крут. «Наша Україна» щороку ініціює вшанування пам`яті загиблих студентів.