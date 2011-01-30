Губернатор: ставку Гітлера треба зробити туристичним об'єктом

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА наполягає на створенні туристичного маршруту на «Ставку Вервольф» (Вінницька область) до Дня Перемоги 9 травня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді в ОДА.

«Навколо цього об’єкта вже багато років точиться багато розмов, тому на «ставці Вервольф» пора створити туристичний маршрут, музей пам’яті жертв фашизму таким чином, щоб цей музей нагадував про ті часи, які пережили наші люди, про жертви та героїзм нашого народу. Також має бути продемонстроване обличчя ворога-фашиста. Ми маємо продемонструвати якого ворога переміг наш народ», - сказав М.ДЖИГА.

Керівник області доручив, щоб землю під «Ставкою Вервольф» було вилучено з користування «Вінницяоблагроліс» та передано Вінницькому краєзнавчому музею.

За словами М.ДЖИГИ, біля цього об’єкту має бути створений музей, де будуть представлені історичні речі часів Великої Вітчизняної війни. «Для створення цього об’єкту мають бути направлені усі сили управління культури Вінницької облдержадміністрації та залучені найкращі фахівці області», - наголосив він.

Довідка. Ставка Гітлера "Вервольф" (нім. Werwolf - «перевертень», «вовкулака») розміщалася за 8 км на північ від Вінниці біля с. Коло-Михайлівка. Вона призначалася для керування військовими діями на Східному фронті, а деякі дослідники припускають, що і для подальших бойових дій у напрямку Ірану та Індії. Будівництво велося з осені 1941 р., діяти почала з квітня 1942, в березні 1944 р., напередодні німецького відступу, ставку висадили у повітря.

«Вервольф» фактично був зменшеною копією головної ставки Гітлера «Вольфшанце» в Східній Прусії. Мала електростанцію, аеродром, водопостачання. Наземна частина - 81 дерев`яний будинок, підземна - три залізобетонних бомбосховища, зокрема головний бункер Гітлера з товщиною стін 2,5 м, перекриттів - 4,5 м.