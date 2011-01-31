Київське метро поламалося в час пік

Сьогодні вранці "Київський метрополітен" призупиняв рух на 24 хвилини на Сирецько-Печерській лінії через несправність потягу. Про це повідомляє kievpress.netз посиланням на прес-службу метрополітену.

О 8:20 на станції "Дружби Народів" зламався потяг, і рух на лінії був припинений. У 8:44 несправний потяг відігнали на запасний шлях на станції "Кловська", і рух був відновлений.