Балога: я був комунікатором між двома Вікторами

Віктор Балога заявляє, що він був комунікатором між Віктором Януковичем і Віктором Ющенком.

В інтерв`ю газеті "Дело"глава МНС розповів, що історія його відносин з нинішнім Президентом почалася ще в 1999 році: "Він був у той час губернатором Донецької області, а я — Закарпатської. Вже тоді я відчув його підтримку, коли на Закарпатті були постійні паводки. З тих пір наша співпраця не уривалася, і в уряді Януковича у 2006 році довелося попрацювати міністром".

На уточнююче запитання кореспондента, чи підтримував він контакти з Януковичем і в 2005 році, Балога відповів: "Між нами залишаються нормальні людські відносини, хоча ми і були в різних командах. У нас одна мета — працювати на Україну".

Глава МНС підтвердив припущення кореспондента про те, що він був сполучною ланкою між Януковичем і Ющенком: "Скажу більше: я був комунікатором між двома Вікторами. І упевнений: влаштовував в цьому питанні обидвох".

Відповідаючи на запитання про те, як складаються відносини з Віктором Ющенком і чи звертається той до нього з проханнями, Балога сказав: "Ми спілкуємося, хоч і нечасто, як правило, по телефону. Ні про що Віктор Андрійович не просив, та і про що він міг мене просити? У нього є до кого звернутися".