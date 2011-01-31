Клюєв нарвався на спротив Єфремова

На Погоджувальній раді парламенту відбулася словесна перепалка між лідером фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ та першим-віце-прем’єр-міністром Андрієм КЛЮЄВИМ щодо законопроекту про збільшення статутного капіталу банків.

Як передає кореспондент УНІАН, на Погоджувальній раді А.КЛЮЄВ попросив парламент внести до порядку денного законопроект № 0884 «по НБУ – щодо збільшення статутного капіталу банків».

У відповідь лідер фракції ПР О.ЄФРЕМОВ наголосив, що для того, аби ухвалювати такий законопроект, “ми повинні відповісти на одне питання – ми живемо сьогодні краще, ніж США, чи краще, ніж Німеччина - де статутний фонд банків визначається в розмірі 10 млн. євро, що діє на сьогодні і в нашій державі?».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що уряд має пояснити, чому пропонується закріпити «інші підходи по даному питанню».

«Ми не отримуємо пояснень, а отримуємо лише документ, де чомусь комусь хочеться це зробити», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

При цьому він висловив сумнів, що «ця норма знайде підтримку в парламенті».

Як повідомлялося, у грудні 2010 року ВР повернула законопроект №0884 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)" на доопрацювання парламентським Комітетом з питань фінансів і банківської діяльності. Зокрема, в цьому законопроекті НБУ вимагає від банків збільшити статутний капітал з 75 млн. грн. (7 млн. євро) до 500 млн. грн. (більше 45 млн. євро).